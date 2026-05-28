Filipe Luís assina com o Mônaco até 2028, diz jornal “L’Équipe”

O técnico Filipe Luís vai comandar o Mônaco, da França, na próxima temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmadas pelo jornal francês “L’Équipe”, o técnico assinou um contrato até 2028.

A negociação teria ficado a cargo do diretor esportivo Thiago Scuro, que conduziu de forma discreta. O Brasileiro assumirá o cargo substituindo Sébastien Pocognoli, que deixa o clube após temporada considerada ruim. O Mônaco não conseguiu vaga para disputar a próxima Champions League.

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Ainda segundo o “L’Équipe”, o time francês venceu a disputa com o Bayer Leverkusen, que considerava Filipe como o substituto do atual técnico Kasper Hjulmand. O brasileiro chegou a ter o nome especulado para o comando do Chelsea, antes do clube fechar com Xabi Alonso.

Sem clube desde março, Filipe Luís assumirá seu primeiro trabalho no futebol europeu, após passagem vitoriosa pelo Flamengo, onde conquistou cinco títulos, entre eles a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro de 2025.