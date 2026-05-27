Botafogo faz 3 a 1 de virada no Caracas e garante melhor campanha da Sul-Americana

O Botafogo confirmou o favoritismo e encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com vitória. Na noite desta quarta-feira (27), o time carioca venceu o Caracas FC por 3 a 1, fora de casa, e garantiu a melhor campanha da competição continental.

Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Olímpico da UCV, o time carioca dominou boa parte da partida. O Caracas chegou a abrir o placar no primeiro tempo, após um gol contra de Chris Ramos, mas a resposta do Botafogo veio rapidamente.

Com mais posse de bola e intensidade, o Alvinegro empatou ainda antes do intervalo, novamente com Chris Ramos, mas desta vez a favor, e voltou para o segundo tempo pressionando. A virada aconteceu com autoridade, com gols de Kaua Toledo, aos 26, e Correa, nos acréscimos.

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A vitória levou o Botafogo aos 16 pontos e confirmou a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, o clube terminou a fase de grupos invicto e com a melhor campanha do torneio, vantagem importante para decidir os próximos mata-matas diante da torcida.

Agora, o Botafogo aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer o adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana.