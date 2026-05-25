Harry Kane vence sua segunda Chuteira de Ouro superando Haaland, Mbappé e Igor Thiago
Com 36 gols na Bundesliga, centroavante do Bayern de Munique é o maior artilheiro da temporada européia
O centroavante inglês Harry Kane, conquistou a Chuteira de Ouro da temporada 2025/26 do futebol europeu, após marcar 36 gols no Campeonato Alemão. O atacante do Bayern de Munique superou nomes como Haaland, Mbappe e o brasilero Igor Thiago na corrida pela artilharia.
Essa é a segunda vez que Kane conquista a premiação, a primeira foi na temporada 2023/24, seu ano de estreia na equipe alemã.
Leia também:
Com pouco espaço no Fluminense, Ganso pode deixar o clube nesta temporada
Confira a situação dos times cariocas após a 17ª rodada do Brasileirão
A Chuteira de Ouro é entregue desde 1997, e se baseia em um sistema de pontuação com base no nível de competitividade de cada campeonato nacional. Gols marcados nas cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) valem 2 pontos. Entre a 6ª e a 22ª liga, os gols valem 1,5. Em ligas menores, cada gol vale um ponto.
Somando todas as competições, Harry Kane possui 61 gols em 51 partidas na temporada. Essa é a melhor média de gols da carreira do centroavante inglês.
Confira o top 10 da Chuteira de Ouro 2025/26:
1 - Harry Kane (Bayern de Munique) - 36 gols (72 pontos)
2 - Erling Haaland (Manchester City) - 27 gols (54 pontos)
3 - Kylian Mbappé (Real Madrid) - 25 gols (50 pontos)
4 - Dion Beljo (Dínamo Zagreb) - 31 gols (46.5)
5 - Vedat Muriqi (Mallorca) - 23 gols (46 pontos)
6 - Igor Thiago (Brentford) - 22 gols (44 pontos)
7 - Luis Suárez (Sporting) - 28 gols (42 pontos)
8 - Estéban Lepaul (Rennes) - 21 gols (42 pontos)
9 - Deniz Undav (Stuttgart) - 19 gols (31 pontos)
10 - Ayase Ueda (Feyenoord) - 25 gols (37.5)