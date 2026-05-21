Grupos da Copa do Mundo sub-17 são anunciados; confira os adversários do Brasil
Sorteio aconteceu nesta quinta-feira (21), em Zurique, na Suíça
A seleção brasileira sub-17 conheceu nesta quinta-feira (21) os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo sub-17, disputada entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro, no Aspire Zone, Catar.
No sorteio, realizado em Zurique, na Suíça, o Brasil ficou no grupo I, junto com Irlanda, Costa Rica e Tanzânia.
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Na última edição, a seleção brasileira foi eliminada na semifinal em disputa de pênaltis com Portugal, após empate sem gols no tempo regulamentar. No jogo pelo terceiro lugar, outra derrota nos pênaltis após empate em 0 a 0 contra a Itália.
Esta é a segunda edição consecutiva da Copa do Mundo sub-17 no país, que vai sediar a competição de seleções de base anualmente até 2029. A final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, palco da última final, quando Portugal se sagrou campeão.
Confira os grupos da Copa do Mundo sub-17:
Grupo A
Catar
Panamá
Egito
Grécia
Grupo B
Coreia do Sul
CAF 1 (Primeiro representante da Confederação Africana de Futebol a ser definido)
Nova Caledônia
Equador
Grupo C
Argentina
Austrália
CAF 2 (Segundo representante da Confederação Africana de Futebol a ser definido)
Dinamarca
Grupo D
França
Haiti
Arábia Saudita
Uruguai
Grupo E
Itália
Jamaica
Costa do Marfim
Uzbequistão
Grupo F
Senegal
Croácia
Cuba
Tajiquistão
Grupo G
Mali
Nova Zelândia
Bélgica
Vietnã
Grupo H
Espanha
China
Fiji
Marrocos
Grupo I
Brasil
Irlanda
Tanzânia
Costa Rica
Grupo J
Estados Unidos
Montenegro
Chile
Argélia
Grupo K
México
Romênia
Camarões
Venezuela
Grupo L
Japão
Colômbia
Sérvia
Honduras