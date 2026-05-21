Grupos da Copa do Mundo sub-17 são anunciados; confira os adversários do Brasil

Competição será disputada entre o dia 19 de novembro até 13 de dezembro, no Aspire Zone, Catar - Foto: Reprodução/Conmebol

Competição será disputada entre o dia 19 de novembro até 13 de dezembro, no Aspire Zone, Catar - Foto: Reprodução/Conmebol

A seleção brasileira sub-17 conheceu nesta quinta-feira (21) os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo sub-17, disputada entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro, no Aspire Zone, Catar.

No sorteio, realizado em Zurique, na Suíça, o Brasil ficou no grupo I, junto com Irlanda, Costa Rica e Tanzânia.

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Na última edição, a seleção brasileira foi eliminada na semifinal em disputa de pênaltis com Portugal, após empate sem gols no tempo regulamentar. No jogo pelo terceiro lugar, outra derrota nos pênaltis após empate em 0 a 0 contra a Itália.

Brasil perdeu nos pênaltis para a Itália na disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo sub-17 de 2025. | Foto: Nelson Termé/CBF

Esta é a segunda edição consecutiva da Copa do Mundo sub-17 no país, que vai sediar a competição de seleções de base anualmente até 2029. A final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, palco da última final, quando Portugal se sagrou campeão.

Confira os grupos da Copa do Mundo sub-17:

Grupo A

Catar

Panamá

Egito

Grécia

Grupo B

Coreia do Sul

CAF 1 (Primeiro representante da Confederação Africana de Futebol a ser definido)

Nova Caledônia

Equador

Grupo C

Argentina

Austrália

CAF 2 (Segundo representante da Confederação Africana de Futebol a ser definido)

Dinamarca

Grupo D

França

Haiti

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo E

Itália

Jamaica

Costa do Marfim

Uzbequistão

Grupo F

Senegal

Croácia

Cuba

Tajiquistão

Grupo G

Mali

Nova Zelândia

Bélgica

Vietnã

Grupo H

Espanha

China

Fiji

Marrocos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzânia

Costa Rica

Grupo J

Estados Unidos

Montenegro

Chile

Argélia

Grupo K

México

Romênia

Camarões

Venezuela

Grupo L

Japão

Colômbia

Sérvia

Honduras