Começa nesta sexta-feira (22) o Mundial de Bodyboard, realizado durante o Itacoatiara Pro, em Niterói

Niterói recebe, entre os dias 22 e 31 de maio, o IBC Itacoatiara Pro World Contest, etapa do circuito mundial da International Bodyboarding Corporation (IBC), entidade sem fins lucrativos que rege o bodyboard no mundo. Considerado uma das principais competições da modalidade, o campeonato acontece durante o Itacoatiara Pro 2026, festival realizado entre os dias 22 de maio e 7 de junho, na Praia de Itacoatiara, em Niterói.

Ao longo da programação, o evento também reúne o Campeonato Brasileiro de Bodyboard, competições de surfe, bodysurf e skate, além de atividades culturais, ações ambientais e iniciativas voltadas à inclusão social e ao esporte ao ar livre.

Cartaz de divulgação do Itacoatiara Pro World Contest | Foto: Divulgação

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Considerado uma das quatro etapas “Prime” do circuito mundial — ao lado de Marrocos, Chile e Ilhas Canárias —, o campeonato distribui 5.000 pontos no ranking mundial e US$ 35 mil em premiação para a categoria Masculino Profissional. O circuito ainda conta com etapas em países como Portugal, Maldivas e México.

Eleito pelos próprios atletas como o melhor evento de todo o circuito mundial nos últimos anos, o IBC Itacoatiara Pro World Contest deve reunir aproximadamente 100 atletas de 20 países, entre eles Brasil, Chile, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, México, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Ilhas Canárias, Hawaii, Marrocos, Taiti, África do Sul e Maldivas. Ao todo, estão previstas cerca de 64 baterias, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da IBC e do Itacoatiara Pro.

o IBC Itacoatiara Pro World Contest deve reunir aproximadamente 100 atletas de 20 países | Foto: Divulgação

Entre os destaques confirmados estão campeões mundiais como Amaury Lavernhe, Pierre Louis Costes, Armide Soliveres e Tristan Roberts, atual líder do ranking 2026, além do brasileiro Uri Valadão, atual campeão mundial da modalidade. O evento também contará com nomes históricos do bodyboard brasileiro, como Eder Luciano, além do jovem Isaac Maraga, atleta de Niterói de apenas 14 anos, que será o competidor mais jovem a disputar uma etapa do circuito mundial na cidade.

“A onda de Itacoatiara sempre foi vista entre nós, no Brasil, como uma onda muito desafiadora. A praia tem uma faixa de areia pequena, cercada por montanhas, o que concentra a energia das ondas e faz com que elas quebrem com muita força, formando tubos e rampas perfeitas para manobras aéreas. A partir de 2012, com a primeira edição do Itacoatiara Pro, essa onda começou a ser vista pelo mundo inteiro”, afirma Giuliano Lara, idealizador do evento, realizado ao lado dos sócios Bill Aquino e Alexandre Rangel.

Segundo Giuliano, o festival teve papel fundamental para consolidar Itacoatiara no cenário internacional dos esportes de ação. “O Itacoatiara Pro foi responsável por toda a repercussão que hoje existe em torno das ondas enormes que quebram aqui. O evento ajudou, inclusive, a estabelecer a parceria entre Niterói e Nazaré, em Portugal, cidades reconhecidas pelas ondas gigantes. Desde 2012, o festival mostra a potência dessa onda e o potencial que ela tem para o esporte”, completa.

Segundo o idealizador do projeto, Giuliano Lara, o eventou ajudou a estabelecer pareceria entre Niterói e Nazaré, em Portugal | Foto: Divulgação

Criado em 2012, o Itacoatiara Pro se consolidou como um dos maiores festivais de esportes ao ar livre do Brasil e uma das principais plataformas de esportes de ação da América Latina.

o Itacoatiara Pro foi criado em 2012 e hoje é um dos maiores festivais de esporte ao ar livre do país. | Foto: Divulgação

Idealizado por Giuliano Lara, que realiza o evento ao lado dos sócios Bill Aquino e Alexandre Rangel, o festival transformou Niterói em referência internacional no cenário dos esportes de ação, especialmente no bodyboard, modalidade em que o campeonato já foi eleito pelos próprios atletas como a melhor etapa do circuito mundial nos últimos anos.

Realizado com apoio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento reúne atletas nacionais e internacionais em competições de bodyboard, surf, bodysurf e skate, além de atividades voltadas à cultura urbana, sustentabilidade e inclusão social.

O evento reúne atletas nacionais e internacionais em competições de bodyboard, surf, bodysurf e skate | Foto: Divulgação

Mais do que um campeonato esportivo, o Itacoatiara Pro promove impacto econômico, turístico e social para a cidade, movimentando diferentes regiões de Niterói e aproximando o público da prática esportiva por meio de oficinas, ações educativas, experiências abertas e projetos sociais. Em 2026, o festival reúne competidores de mais de 20 países e cerca de 500 atletas, reafirmando sua relevância no calendário esportivo internacional.

SERVIÇO

Itacoatiara Pro - Mundial de Bodyboard

Data: 22 a 31 de maio de 2026

Local: Praia de Itacoatiara — Niterói (RJ)

Transmissão ao vivo: canais oficiais da IBC e do Itacoatiara Pro

Evento gratuito

Instagram: @itacoatiarapro