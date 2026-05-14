Morre o ex-deputado Rubem Medina, irmão do criador do Rock in Rio, aos 83

Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário, morreu na manhã desta quinta-feira (14) no Rio de Janeiro, aos 83 anos. A morte foi confirmada em nota conjunta pela Rock World, pelo Grupo Dreamers e pela família.

Sócio do Grupo Dreamers, onde seguia atuando, Rubem acumulou uma trajetória que passou pela política, pela televisão e pelo setor de entretenimento. Formado em economia, exerceu nove mandatos como deputado federal, representando primeiro o antigo estado da Guanabara e depois o Rio de Janeiro.

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Roberto Medina, seu irmão, lamentou a perda em nota e destacou a proximidade entre os dois. “Rubem foi um grande homem, uma referência para mim”, afirmou, acrescentando que os dois eram “mais do que irmãos, grandes amigos, companheiros de vida”, unidos pelo amor ao Rio e pela atuação conjunta na vida pessoal e profissional. O velório e o sepultamento serão restritos aos familiares. Rubem deixa quatro filhos e dois irmãos.