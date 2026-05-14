Cristiano Ronaldo compra ações da LiveModeTV que controla a CazéTV

O jogador português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, comprou uma participação na LiveModeTV, parte internacional da LiveMode, empresa brasileira encarregada da Cazé TV. A novidade chegou ao público nesta quinta-feira (14).

Com essa aquisição, Cristiano passa a fazer parte do grupo de acionistas da companhia, estruturada com a intenção de expandir o modelo de transmissões digitais produzido no Brasil para outros mercados, principalmente para a Copa do Mundo de 2026.

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De acordo com a postagem, o atacante comprou uma participação apontada como relevante na ação internacional da empresa, apesar dos valores negociados não terem sido mencionados.

A primeira ação de expansão acontecerá em Portugal, onde a organização transmite gratuitamente jogos da Copa do Mundo de 2026, pelo YouTube.

A tática segue o molde que colaborou para impulsionar a CazéTV no Brasil, ou seja, transmissões esportivas liberadas em plataformas digitais, apoiadas especialmente pela publicidade e acordos comerciais, em vez das assinaturas tradicionais.

Em 2025, a CazéTV somou 3,7 bilhões de visualizações no YouTube. De acordo com a empresa, 11 das 16 principais lives da história da plataforma são do canal esportivo brasileiro.

A participação de Cristiano Ronaldo é encarada como uma fase primordial para aumentar o alcance mundial do projeto. Atualmente, o jogador atua pelo Al-Nassr e ao mesmo tempo que joga também aumenta seus investimento em diferentes áreas, como hotelaria, academias, comunicação e marcas próprias.