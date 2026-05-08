Emprestado pelo Flamengo, Matías Viña vira goleiro em partida pelo River Plate

Matías Viña vira goleiro no final da partida entre River Plate e Carabobo pela Copa Sul-Americana - Foto: Reprodução/ESPN

Matías Viña vira goleiro no final da partida entre River Plate e Carabobo pela Copa Sul-Americana - Foto: Reprodução/ESPN

O uruguaio Matías Viña viveu um momento inusitado na partida desta quinta-feira (7) do River Plate contra o Carabobo, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Após expulsão do goleiro, o lateral teve que assumir as luvas e defender a meta do time argentino.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o goleiro Santiago Beltrán foi expulso enquanto a partida ainda estava empatada em 1 a 1. Sem substituições para fazer, o técnico Eduardo Coudet teve que apostar em Matías Viña para ser o goleiro do River.

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Apesar da situação inusitada, Viña pouco foi exigido e viu seu time marcar o gol da virada mesmo com um jogador a menos. O gol foi marcado pelo atacante Maximiliano Salas.

O jogador foi emprestado pelo Flamengo ao River Plate, e possui um cláusula de obrigação de compra caso o uruguaio jogue 50% dos jogos na temporada. Em caso de compra, o Flamengo recebe 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,5 milhões) por 100% dos direitos econômicos.