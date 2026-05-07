Jogo do Flamengo pela Libertadores é cancelado por falta de segurança

O meia Jorginho publicou uma foto em suas redes sociais tranquilizando familiares durante a espera pelo fim dos protestos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O meia Jorginho publicou uma foto em suas redes sociais tranquilizando familiares durante a espera pelo fim dos protestos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jogo do Flamengo com o Independiente Medellín, da Colômbia, desta quinta-feira (7), pela Taça Libertadores, foi cancelado por falta de segurança no estádio Atanasio Girardot. A partida chegou a ser iniciada, às 21h30, mas foi paralisada três minutos depois por conta de protestos violentos da torcida local.

Mesmo antes do começo da partida, torcedores organizados do Medellín já se manifestavam nas arquibancadas de forma violenta. Os mais radicais atiravam fogos para dentro do gramado, enquanto outros queimavam papéis do lado de fora.

Um dos motivos da manifestação foi a eliminação da equipe no campeonato local. Outro fator importante foi o desentendimento de torcedores com o maior acionista do clube após essa eliminação.

Os protestos, no entanto, também eram direcionados a Conmebol e a Fifa. Estes, porém, sem motivos aparentes.

Após a paralisação da partida, policiais cercaram o gramado para evitar invasões.

Os clubes e a equipe de arbitragem voltaram para os vestiários e esperaram por mais de 1h, até que a Conmebol decidiu cancelar a partida.

O caso deve ir a julgamento pelo tribunal. O mais provável é o Flamengo ser declarado vencedor por W.O, com resultado favorável de 3 a 0. Ainda não há data para definição.