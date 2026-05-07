Barboza realiza exames no Palmeiras e se aproxima do adeus ao Botafogo

O zagueiro Barboza, do Botafogo, realizou exames médicos nesta quinta-feira (7), no Palmeiras, e deu mais um passo para ser anunciado oficialmente pelo clube paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, a negociação entre as partes avançou nas últimas horas e restam apenas detalhes burocráticos para que o acordo seja concluído. O Palmeiras já acertou bases salariais com o jogador, enquanto o Botafogo encaminha os últimos ajustes para finalizar a transferência.

Barboza chegou ao Botafogo em 2024 e rapidamente se firmou como peça importante do sistema defensivo alvinegro. Com boas atuações e regularidade, o argentino despertou interesse do mercado nacional e internacional. A saída do atleta acontece por conta do momento financeiro caótico que vive a SAF Botafogo. O dinheiro ganho pelo jogador, em torno de R$ 18 milhões, deverá ser usado para pagar partes dos vencimentos de outros atletas.

A possível saída do defensor acontece em um momento de reformulação do elenco botafoguense para a sequência da temporada. Nos bastidores, a diretoria entende que a venda pode representar um importante retorno financeiro.

A expectativa é que o anúncio oficial aconteça nos próximos dias.