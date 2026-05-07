PSG supera Bayern de Munique e chega à final da Champions pelo segundo ano seguido
Apesar do empate no jogo da volta, time francês superou bávaros por 6 a 5 no placar agregado
Nessa quarta (6), Paris Saint Germain (PSG) e Bayern de Munique empataram em 1 a 1, no segundo jogo da semifinal da Champions League. O time francês tinha vantagem por ter vencido o histórico primeiro jogo por 5 a 4, em Paris, e avançou para sua segunda final europeia consecutiva sob o comando do espanhol Luis Henrique.
Os torcedores presentes na Allianz Arena tiveram que ver o atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, abrir o placar da partida logo aos 3 minutos do primeiro tempo, aplicando a vantagem do PSG no placar agregado.
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Após esse gol, os bávaros precisavam fazer dois gols para levar a partida para prorrogação. Porém, conseguiram marcar apenas um no apagar das luzes com Harry Kane de pênalti.
Com o resultado, o PSG superou o Bayern pelo placar agregado de 6 a 5 e disputa a final no próximo dia 30 contra o Arsenal, que passou o Atlético de Madrid na outra semifinal.