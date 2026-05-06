Fifa libera convocados para a Copa para jogar última rodada de Libertadores e Sula

Danilos, que estão previstos para a convocação final de Ancelotti, poderão jogar a última rodada da Libertadores - Foto: Reprodução/Instagram

Danilos, que estão previstos para a convocação final de Ancelotti, poderão jogar a última rodada da Libertadores - Foto: Reprodução/Instagram

Os convocados para a Copa do Mundo que estão jogando as competições continentais da Conmebol (Libertadores e Copa Sul-Americana), vão estar liberados para jogar a última rodada da fase de grupos com seus clubes. O regulamento da Fifa diz que o período de descanso para a competição começa à partir do dia 25 de maio, o que impediria a participação destes convocados para as partidas sul americanas, visto que estão previstas para os dias 25 a 29 de maio.

O pedido veio da Conmebol para a Fifa por conta do exemplo de equipes europeias participando a final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio. No regulamento, era citado que a exceção da regra era para finais continentais, mas que por conta do pedido da federação sul-americana, foi adicionado "partidas finais de fases de grupos" de torneios continentais. Com isso, os jogadores poderão participar dessas competições, mas não da rodada final pré-copa do Brasileirão, na semana do dia 30 de maio.

Leia também:

Contagem regressiva para a Copa começou? Veja como estão expectativas e movimento no comércio

Lei que reconhece pioneirismo de atletas do futebol feminino é aprovada na Câmara



O Brasil tem 13 clubes participando dessas competições. Na Libertadores; Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras e na Sul-Americana; Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.

Dentre os possíveis convocados para a seleção brasileira, estão 5 jogando no futebol brasileiro, especificamente o carioca. Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Léo Pereira do Flamengo, que joga no dia 26, no Maracanã, contra o Cusco e Danilo, do Botafogo, contra o Caracas, na Venezuela, no dia 27.



A apresentação dos convocados para a seleção brasileira começa no dia 27. A seleta lista de Carlo Ancelotti será divulgada no dia 18, em um evento no Museu do Amanhã.