Seleção brasileira será convocada para a Copa do Mundo em evento no Museu do Amanhã

Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 18 de maio - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 18 de maio - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, será convocada em um local especial. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, será o palco do evento que acontece no dia 18 de maio, às 17h.

Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que vão tentar conquistar o hexacampeonato mundial diante de jornalistas, patrocinadores e alguns convidados. Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, "o evento será uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo."

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No dia 27, pouco mais de uma semana depois, os convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, para começar a preparação para a competição. No dia 31, o Brasil enfrentará o Panamá, no Maracanã, em amistoso que marcará a despedida do país.

No dia seguinte, a delegação segue para os Estados Unidos, onde fará um último amistoso contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13 de junho.