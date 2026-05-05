Santos avalia punição de até 30% em salário de Neymar após confusão com Robinho Jr.

Robinho Jr. faz três acusações contra Neymar e cobra realização de reunião com o clube paulista - Foto: Reprodução/Instagram

Robinho Jr. faz três acusações contra Neymar e cobra realização de reunião com o clube paulista - Foto: Reprodução/Instagram

O jogador Neymar, de 34 anos, tem chances de ser punido pelo Santos em até 30% do seu salário após o envolvimento em confusão com Robinho Jr. Segundo informações publicadas pelo “Diário do Peixe”, o clube deu espaço para o camisa 10 apresentar a sua versão, mas ainda está avaliando a decisão a ser tomada para resolver o caso.

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A multa aplicada pode variar entre 10% a 30%, que é o valor máximo nesse cenário. O jovem, de 18 anos, acusou o atacante de agressão, no último domingo(3), após a realização de uma atividade no CT Rei Pelé.

Robinho Jr. faz três acusações contra Neymar e cobra realização de reunião com o clube paulista para tratar de possível rescisão contratual, com a justificativa de “ausência de condições mínimas de segurança”.

Segundo acusações, o atacante “proferiu xingamentos de maneira ofensiva”, aplicou uma “rasteira” e desferiu “um tapa violento no rosto” do jovem. O camisa 10 teria até feito um pedido de desculpas, mas a situação não foi resolvida a partir disso.

Robinho Jr. se profissionalizou no último ano, participando de 23 jogos ao total da sua carreira.