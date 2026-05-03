Time de Maricá formado por indígenas estreia com vitória histórica na Série C do Carioca

O Ceres/EC Originários, primeira equipe formada integralmente por atletas indígenas e apoiada pela Prefeitura de Maricá, estreou com vitória na Série C do Campeonato Carioca. Jogando na Rua Bariri, o time venceu o Barcelona por 2 a 0, começando com bom desempenho no Grupo B da competição.

Sediado em Maricá, o EC Originários reúne jogadores de mais de 14 etnias indígenas, como Xekriabá, Pataxó, Guarani, Tupinikim, Kamaiurá e Terena, entre outras, e conta com cerca de 30% do elenco formado por atletas do próprio município. A iniciativa, em parceria com o Ceres, marca a presença do primeiro clube do Brasil composto integralmente por atletas indígenas em uma competição oficial, reforçando a proposta de dar visibilidade e protagonismo aos povos originários por meio do esporte.

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Com elenco majoritariamente sub-23, conforme regulamento da competição, o time reúne atletas de diversas regiões do país, muitos deles após longas viagens até Maricá. Além do desempenho dentro de campo, a equipe também se destaca pela valorização cultural, entrando em campo com pinturas corporais tradicionais, fortalecendo a identidade indígena no futebol.

A Série C do Campeonato Carioca de 2026 apresenta um novo formato de disputa. As equipes foram divididas em dois grupos (A e B) e se enfrentam em sistema de cruzamento na Taça Waldir Amaral. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, com vantagem para os clubes de melhor campanha. Os vencedores seguem para as semifinais, também com critérios de vantagem, enquanto a grande decisão será em jogo único. Ao final da competição, os quatro melhores garantem acesso à Série B2 do Estadual.