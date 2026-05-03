Homem é vítima de tentativa de execução na Taquara

O homem estava dentro de um carro no momento do ataque - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O homem estava dentro de um carro no momento do ataque - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um homem sofreu uma tentativa de execução na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na tarde deste sábado (2). O crime teria ligação com uma briga entre o tráfico e a milícia.

De acordo com informações, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam atacado a tiros a vítima, que estava no interior de um carro na Estrada do Rio Grande. O homem seria integrante de uma milícia.

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A Polícia Militar informou que, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), foram alertados sobre um possível homicídio na área. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima.

Ainda de acordo com a corporação, o homem estava próximo a um veículo que consta como roubado. No interior do carro, foram encontrados carregadores de fuzil, celulares, além de uma réplica de pistola e uma capa tática.

A vítima, que não foi identificada, permanece internada em um hospital sob custódia. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil informou que agentes estão realizando diligências.