Seleção Brasileira deve ficar desfalcada na Copa do Mundo com cirurgia de Militão

Durante a preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi surpreendida por lesão sofrida na coxa esquerda do zagueiro Éder Militão e a necessidade de cirurgia nos isquiotibiais da perna esquerda. Por conta da gravidade da contusão e o tempo de recuperação do procedimento médico, o atleta deverá ficar de fora da convocação final para o campeonato mundial.

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A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola "Cope".

O zagueiro sofreu a lesão na última terça-feira (21) na partida contra o Alavés, em que o Real Madrid venceu por 2 a 1. Os exames realizados após contusão mostraram uma reabertura da cicatriz de uma lesão anterior, que aconteceu em dezembro do ano passado. Militão estava de volta aos gramados há apenas 17 dias e atuou em apenas 5 jogos após 4 meses afastado dos campos.

O atleta do clube espanhol é considerado um ”coringa” do técnico Carlo Ancelotti e é titular absoluto nos jogos da seleção, o que desestrutura os planos de Ancelotti.

A notícia da cirurgia de Militão preocupa a comissão técnica e os torcedores, que já estão em alerta com o momento delicado de Estevão, que também sofreu uma lesão após se recuperar de uma outra contusão a pouco tempo.