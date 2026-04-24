Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9984 | Euro R$ 5,8566
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo relaciona Barboza para encarar o Internacional, em Brasília

Zagueiro está em negociação com o Palmeiras e pode deixar o clube em breve

Escrito por Redação | 24 de abril de 2026 - 17:17
Barboza está relacionado para defender o Botafogo diante do Inter, no sábado (25) -

O Botafogo embarcou, na tarde desta sexta-feira (24), para Brasília, onde enfrentará o Internacional, no próximo sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. A mudança ocorre devido ao show do The Wekkend, que acontecerá nesta semana no Nilton Santos. Devido a isso, o duelo será disputado no Estádio Mané Garrincha, na capital federal.

Em negociações com o Palmeiras, o zagueiro Alexander Barboza viajou normalmente com o restante do elenco. O time paulista deve pagar cerca de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões) para ter o argentino que se naturalizou uruguaio.

O Alviverde ainda não trata a negociação como fechada por conta da indefinição no comando da SAF do Botafogo. Na quinta-feira (24), John Textor foi afastado do cargo de gestor por determinação do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O zagueiro é um ídolo recente do Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2024. Ao todo, Barboza acumula 117 partidas com a camisa alvinegra, tendo marcado quatro gols e distribuído quatro assistências.

Relacionados do Botafogo para encarar o Internacional:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;

Defensores: Alex Telles; Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Meio-campistas: Allan, Danilo, Edenilson, Medina, Montoro e Newton;

Atacantes: Arthur Cabral; Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.

Tags:

botafogo

