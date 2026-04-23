Projeto Karanba promove evento "Oficina de Goleiros" no próximo sábado (25)

O projeto "Karanba", em São Gonçalo, promoverá um evento no próximo sábado (25), em homenagem ao Dia do Goleiro, que é comemorado no Brasil no dia seguinte. O espaço será aberto para uma experiência social. Uma oficina de goleiros com Josmiro Goes, preparador de goleiros do profissional do Fluminense e ex-membro do projeto "Karanba".

Josmiro Goes trabalhou no projeto "Karanba", que completará 20 anos em breve, por muito tempo. Isso fez com que os laços se fortalecessem, e o projeto passou a ser fundamental na carreira profissional do preparador de goleiros do Fluminense.

Josmiro hoje é preparador de goleiros do profissional do Fluminense | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Natural de São Gonçalo e formado em Educação Física na Universo - Universidade Salgado de Oliveira, Josmiro tem 38 anos e está no Fluminense há 15. O profissional estará, pela primeira vez, organizando o evento. Ele torce para que a oportunidade se repita e faça parte do calendário do "Karanba".

O "Karanba" é uma instituição fundada em 2006, no Rio de Janeiro, pelo norueguês e ex-jogador de futebol Tommy Nilsen. Surgiu a partir do desejo de usar o esporte e a educação como ferramentas de redução das desigualdades e de maior inclusão social. Desde então, mais de 10 mil crianças e adolescentes já foram atendidas pelo projeto. Em 2011, a sede migrou para São Gonçalo.

SERVIÇO:

OFICINA DE GOLEIROS - PROJETO KARANBA

LOCAL: KARANBA CAMPUS - ESTRADA DO MEU CANTINHO, 560 - ARRASTÃO

DATA: 25/04 (SÁBADO)

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13h DO DIA 25

GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO

