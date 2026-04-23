Flamengo vence o Vitória em jogo de ida da Copa do Brasil

Flamengo e Vitória estrearam na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã, diante de um público de mais de 44 mil torcedores. No confronto entre os times que compartilham as mesmas cores, saiu em vantagem o rubro-negro carioca: 2x1, com gols do volante da base Evertton Araújo e do centroavante Pedro. Já o gol da equipe baiana foi marcado pelo atacante Erick.

O primeiro tempo começou bem disputado, com as duas equipes marcando em sequência. Aos nove minutos, Evertton Araújo acertou um belo chute de fora da área, inaugurando o placar no Maracanã. Porém, os visitantes não se deixaram abalar e empataram o jogo logo em seguida, aos onze minutos, com um golaço de Erick, pegando de primeira e aproveitando uma bola mal afastada pela defesa do Flamengo.

Apesar de terminar o primeiro tempo com mais chutes que o adversário, 12 contra 3, os rubro-negros cariocas não conseguiram balançar a rede outra vez nesta etapa. O gol que deu a vitória para os mandantes veio no início do segundo tempo com Pedro de cabeça após cruzamento preciso de Bruno Henrique. O Vitória chegou a marcar um gol de empate com Luan Cândido de cabeça, anulado por impedimento.

Com esse placar, o Flamengo precisa de um simples empate no jogo da volta para conquistar a vaga na próxima fase. Já o Vitória terá uma missão complicada, vencer por dois gols de diferença. No caso do Leão da Barra vencer pela diferença mínima de um gol, a disputa será definida nos pênaltis.

As duas equipes voltam a se enfrentar daqui a três semanas, no dia 14 de maio, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA).