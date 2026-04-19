Vasco vira a chave, vence São Paulo e sobe na tabela do Brasileirão 2026
Após sair perdendo para os paulistas em São Januário, na noite desse sábado (18), Gigante inverteu placar na etapa final, com gols de Puma e Andrés Gomes
Uma noite especial de homenagens ao ídolo Roberto Dinamite neste sábado (18) ficou completa em São Januário com a vitória do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista saiu na frente com Luciano. Já na etapa complementar, Puma, de pênalti, e Andrés Gómez colocaram o Cruz-Maltino em vantagem.
Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Paysandu na próxima terça-feira (21), a partir das 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase.
O JOGO
O Vasco viu o São Paulo abrir o placar logo aos dez minutos após vacilo do sistema defensivo. O goleiro Rafael deu um chutão em direção ao campo de ataque, Cuiabano desviou mal para trás, e a bola ficou com Calleri. O atacante deu um bonito drible em Robert Renan e finalizou. Léo Jardim espalmou, mas Luciano apareceu para completar.
Depois do gol, o restante do jogo foi de pouca emoção. No entanto, mesmo nesse cenário, o Vasco passou perto de deixar tudo igual na partida. Pelos 27 minutos, Andrés Gómez acertou a trave.
No retorno do intervalo, o técnico Renato Gaúcho fez duas mudanças. Uma delas foi a entrada do atacante Adson na vaga do volante Tchê Tchê. O Vasco tinha mais posse, mas quem levava mais perigo era o São Paulo.
Logo no início, Luciano tabelou com Calleri e teria uma grande chance de finalizar cara a cara com Léo Jardim, mas a bola escapou, e o goleiro ficou com a posse.
Pouco depois, Calleri perdeu chances em sequência. Lucca fez boa jogada individual, invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou para o argentino. A bola já tinha passado por Léo Jardim, mas o atacante pegou torto na bola. No rebote, Cuiabano salvou em cima da linha. Ele ainda tentou de novo duas vezes, mas o Vasco subiu o muro.
Mais tarde, o próprio Calleri cometeu um pênalti, confirmado após o árbitro revisar o lance no monitor do VAR. A bola bateu no braço do atacante dentro da área depois de uma cobrança de escanteio. Puma foi para a cobrança, Rafael chegou a tocar na bola, mas aceitou. Assim, o Vasco deixou tudo igual aos 27 minutos.
O Cruz-Maltino cresceu com o gol de empate. Melhor em campo, a equipe de Renato Gaúcho conseguiu a virada aos 43 minutos. Após cruzamento, a zaga do São Paulo não conseguiu afastar o perigo. Adson ficou com o rebote, finalizou em cima de um próprio companheiro. O rebote ficou com Andrés Gómez, que dentro da área, chutou para marcar.