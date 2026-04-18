Morre Luizinho Rangel, ex-jogador do Botafogo e ex-coordenador técnico do São Bento

Luizinho defendeu o Glorioso durante uma década e também passou por Americano, Volta Redonda, Fortaleza e pelo futebol norte-americano e português - Foto: Divulgação

Luizinho defendeu o Glorioso durante uma década e também passou por Americano, Volta Redonda, Fortaleza e pelo futebol norte-americano e português - Foto: Divulgação

Morreu nesta sexta-feira aos 69 anos Luizinho Rangel, ex-auxiliar e coordenador técnico do São Bento entre 2014 e 2023, além de jogador do Botafogo nos anos 1970. As causas não foram informadas.Volante surgido na base do Botafogo, Luizinho defendeu o Glorioso durante uma década. Passou ainda por Americano, Volta Redonda, Fortaleza e pelo futebol norte-americano e português.

Como técnico, comandou as bases de Vasco e Botafogo e chegou ao São Bento em 2014, como auxiliar de Paulo Roberto Santos, participando de todos os acessos que levaram o Azulão à Série B do Campeonato Brasileiro e à elite do futebol paulista.

Também chegou a comandar a equipe em algumas oportunidades e atuar como coordenador técnico do clube, que deixou em 2023.

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Veja nota oficial do São Bento

"Recebemos com muita tristeza e dor no coração uma notícia que jamais gostaríamos. O Esporte Clube São Bento está de luto pela ida de um dos nossos maiores nomes no século: Luiz Ronaldo Nunes Rangel.

Ao longo de 1 década inteira, vivenciamos grandes momentos de vitória, acessos e superação com ele... seja como coordenador, auxiliar técnico, treinador interino, supervisor, sempre esteve com a gente! Nunca esqueceremos seus anos de dedicação e amor pelo clube. Você está eternizado por aqui, por tudo o que representa para nós. Descanse em paz, Luizinho! E muito obrigado por tudo".