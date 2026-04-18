Botafogo enfrenta a Chapecoense pelo Brasileirão
Partida na Arena Condá, acontece às 18h30
Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesse sábado (18), na Arena Condá, em Chapecó, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente duas equipes vivendo momentos completamente diferentes na temporada.
Mesmo com diversos problemas extracampo envolvendo o momento financeiro da Saf e o empresário norte americano John Textor, o Botafogo saiu da zona de rebaixamento para o meio da tabela e emplacou uma sequência de cinco jogos sem derrota.
Após o empate com o Coritiba pelo Brasileiro, o técnico Franclim Carvalho conseguiu sua primeira vitória a frente do Alvinegro sobre o Racing, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Na 11 posicao, o Botafogo está entre os cinco melhores ataques do Brasileirão mas também tem uma das defesas mais vazadas.
Já a Chapecoense está há nove jogos sem vencer na competição nacional, a única vitória do time foi na estreia, no triunfo por 4 a 2 em cima do Santos, na Arena Condá. A Chape está na vice lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 8 pontos conquistados.
Provável escalação: Raul (Neto); Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan, Medina e Danilo; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Provável escalação: Rafael Santos, Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, João Vitor, Higor Meritão; Ênio, Italo e Bolasie.