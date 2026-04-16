Flamengo goleia Independiente no Maracanã e segue 100% na Libertadores 2026

O Flamengo segue com 100% de aproveitamento na Conmebol Libertadores. Nesta quinta-feira (16), o Independiente Medellín, da Colombia, foi a vítima da vez com direito a goleada: placar de 4 a 1 dos rubro-negros sobre os colombianos. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro foram os autores dos gols de um triunfo relativamente fácil — bastou acelerar um pouco e subir a intensidade para que os gols saíssem. O único momento de susto foi no gol de Yony González, mas que foi um lampejo de qualidade de um adversário que foi facilmente dominado.

Com a vitória, o Flamengo se mantém na liderança do Grupo A da Conmebol Libertadores com seis pontos conquistados. O vice-líder é o Estudiantes, que tem quatro. O Independiente Medellín (1 ponto) e o Cusco (0 pontos) completam o grupo. A equipe rubro-negra volta a campo no próximo domingo (19), quando enfrenta o Bahia, também no Maracanã, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

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