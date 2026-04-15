'Grenal Solidário' em São Gonçalo reúne astros do Futebol brasileiro no próximo sábado (18), veja o vídeo

São Gonçalo ganhará uma atração especial no futebol no fim de semana. A iniciativa é do ex-jogador profissional Clayton Divina, presidente do Centro de Oportunidades ao Talento (COT), que está organizando uma partida inédita envolvendo grandes nomes do mundo da bola e com passagens por grandes clubes nacionais. O primeiro 'Grenal Solidário' acontecerá no próximo sábado (18), no Campo do Cruzeiro, no bairro Porto Novo, às 10 horas da manhã.

Clayton Divina vai receber grandes nomes do futebol no 'Granal Solidário' | Foto: Divulgação

O evento foi criado com o intuito de realizar uma ação solidário aos mais necessitados. A entrada para o público custa apenas um quilo de alimento não perecível, por pessoa, a serem doados a entidades assistenciais da região. Dentre os convidados para o evento estão grandes craques do passado, como Adhemar, Zinho, Wellignton Monteiro, Lê Cardoso, Silvão, Danrlei, Leo Matos, Ricardo Rocha, Jamir, Diego Souza e Jorge Luiz, entre outros.

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A idéia de batizar o evento como 'Grenal Solidário" deve-se também ao fato de Clayton ter sido revelado para a vitrine do futebol nacional através do Grêmio, onde se profissionalizou, após passagem por um dos melhores times da história do São Cristóvão, onde tinha ninguém menos que Ronaldinho Fenômeno como 'parceiro' de ataque, em um elenco de 'crias' que costumava dar muitos traablho aos adversários nas divisões de base. Clayton tem contatos permanentes com grandes nomes do esporte, em especial ex-jogadores que fizeram sucesso em clubes brasileiros no exterior. Zinho, Danrlei, Diego Souza estão entre os jogadores que tem passagens pelo futebol gaúcho e que farão a base de um dos times do Grenal, junto com outros convidados de Clayton.

"Será uma grande festa do futebol para São Gonçalo', um celeiro que craques que me revelou para o mundo do futebol, tendo agora também a oportunidade de ajudar a garotada aqui no COT e também os mais necessitados", afirmou Clayton.

Ex-jogador Zinho, tetracampeão mundial, convida a todos para o evento Divulgação