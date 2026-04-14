Vasco x Audax Italiano: tudo sobre o jogo da Sul-Americana nesta terça (14)

O Vasco da Gama enfrenta o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, em São Januário, pela 2ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O confronto acontece em um momento de busca por afirmação para o time carioca, que vem de resultados recentes sem vitória, incluindo empate com Remo e Barracas Central, além de derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro.

A competição mantém o mesmo formato da temporada anterior, com oito grupos de quatro equipes. Apenas o líder de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado disputa um playoff contra equipes vindas da Libertadores. No Grupo G, o Olimpia lidera, enquanto o Vasco aparece na segunda colocação após empatar sem gols na estreia.

Sob o comando de Renato Gaúcho, a tendência é que o Vasco utilize uma equipe alternativa, repetindo a estratégia adotada na primeira rodada, com exceção do goleiro Léo Jardim, que deve ser mantido entre os titulares. A provável escalação inclui Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, JP e Johan Rojas (ou França); Nuno Moreira, Marino (ou Adson) e Spinelli. A equipe não possui desfalques confirmados para o confronto.

Do outro lado, o Audax Italiano, comandado por Gustavo Lema, também chega sem baixas, mas vive fase instável no Campeonato Chileno, ocupando a 13ª posição, com dez pontos em nove rodadas, somando quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na estreia da Sul-Americana, a equipe chilena foi derrotada em casa pelo Olimpia por 2 a 0 e busca recuperação fora de seus domínios. A provável formação conta com Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Piña e Matus; Collao, Mateos e Aedo; Troyansky e Chiaverano.

A arbitragem da partida será uruguaia, com Hernan Heras no comando do apito, auxiliado por Agustin Berisso e Andres Nievas, enquanto Diego Dunajec será o responsável pelo VAR.

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