CBF determina novo dia e horário para o Fluminense x Flamengo da 11ª rodada do Brasileirão

A CBF adiou o duelo entre Fluminense x Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que antes estava marcada para o sábado (11), às 18h30, agora acontecerá no domingo (12), às 18h (horário de Brasília). O palco será o Maracanã.

A troca de data e horário foi decidido após um pequeno atraso no voo que trouxe o Flamengo para o Rio de Janeiro, após a vitória na estreia da Libertadores em Cusco, no Peru, na última quarta (8). A CBF informou que atendeu a solicitação dos dois clubes.

"A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)", escreveu a entidade.

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A justificativa do Flamengo para solicitar o adiamento foi o tumultuado retorno ao Rio. A delegação não foi autorizada a voar após a partida contra o Cusco, como costuma fazer quando joga fora de casa. O elenco precisou dormir em Cusco e viajou para Arequipa no início da manhã. A princípio, voltaria ao Brasil por volta de 11h, mas houve atraso, e o time só chegou ao Aeroporto do Galeão depois de 19h de quinta-feira (9). O Flamengo alega atraso de quase 12 horas considerando todo o processo de voo.

O Fluminense, mandante do clássico, divulgou uma nota oficial nas redes sociais sobre a alteração: "Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo. Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu. Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."