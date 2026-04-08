Luis Roberto anuncia afastamento após diagnóstico e recebe apoio nas redes

As redes sociais foram inundadas com mensagens de solidariedade e carinho após o narrador Luis Roberto, da TV Globo, anunciar que não participará das transmissões da Copa do Mundo, por ter recebido o diagnóstico de neoplasia na região cervical. Personalidades do jornalismo esportivo também deixaram mensagens de força ao colega de profissão.



O narrador Galvão Bueno deixou uma homenagem ao amigo nas redes sociais. "Meu querido Luís Roberto! A vida nos traz momentos difíceis, mas tenho certeza que você terá mais uma grande vitória! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação! Estarei aqui, sempre ao seu lado. Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos. Te amo, Luis Roberto! Volte bem e rápido!", escreveu.

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A doença neoplasia ocorre quando há o crescimento anormal e sem controle de células, dando origem a tumores que podem ser benignos, ou seja, não cancerosos, ou malignos, um câncer agressivo que pode causar metástase. Luis Roberto foi diagnosticado durante exames de rotina e precisou se afastar das funções para passar pelo tratamento médico. Apontado como o principal narrador da Globo, ele iria viajar para narrar a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, porém permanece no Brasil para o tratamento.

Além de Galvão Bueno, o ex-jogador e comentarista Júnior, amigo do narrador, também deixou uma mensagem de carinho e relembrou o início da amizade. "Amigo Luis, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei: 'O que aconteceu?'. Eu, que quando estreei na Copa de 1998 na França, você estava lá pra me dar aquela força ,como tem sido nesses últimos 28 anos. Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo.

Luis também foi homenageado por Lédio Carmona. "Luis Roberto é o meu primeiro amigo na televisão. Cheguei na TV Globo em 2000 e logo ficamos unha e carne. São 26 anos de amizade, ajuda mútua, conversas, conselhos, risadas e muito vinho. E daqui a pouco seguiremos juntos. Amigo, logo você estará de volta. Feliz, empolgado e pleno, como se sempre fosse fazer a sua primeira transmissão. Você ficará bom. Inteiro, como sempre foi a nossa convivência", disse.

O locutor Luiz Carlos Júnior deixou um recado de solidariedade e relembrou a amizade de quase 30 anos. "Estamos juntos rodando o mundo em grandes eventos desde a Copa de 1998. Fizemos juntos o giro do Brasil pelos Estados Unidos na semana passada e faremos outros tantos pela frente. Vai dar tudo certo, Luis Roberto. Minha amizade, meu carinho e minhas orações estão com você!", comentou.

Outro profissional, Everaldo Marques, também se manifestou. "Profissional da melhor qualidade e ser humano mais especial ainda. Vai voltar logo, ainda mais forte", deixou a mensagem. Jorge Iggor elogiou o narrador. "Com fé no pé, em Deus e nos médicos. Luis é uma das melhores pessoas desse nosso meio e, com certeza, vai sair dessa ainda mais forte". Gustavo Villani também deixou uma mensagem. "Que fique bem, o quanto antes. Poxa… Força, Luisão! Em frente, com fé”.

Pronunciamento de Luis Roberto

O narrador de 64 anos, aproveitou o momento para tranquilizar os fãs. "depois do susto, está tudo sob controle". "Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado", disse.