Neymar reclama de cartão e critica arbitragem: 'acordou meio de Chico'

O atacante Neymar demonstrou insatisfação com a arbitragem após receber um cartão durante a partida e fez críticas ao juiz responsável pelo jogo. Em entrevista após o confronto, o jogador questionou a decisão do árbitro e ironizou a atuação, afirmando que o juiz “acordou meio de Chico”.

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Neymar também comentou sobre o lance que resultou na advertência, indicando que não concordou com a interpretação da arbitragem e reforçando o descontentamento com a condução da partida. A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou debate entre torcedores, dividindo opiniões sobre a atuação do árbitro e a reação do jogador.