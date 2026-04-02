Em noite ruim, Flamengo é goleado pelo Bragantino em São Paulo
Clube paulista aplicou derrota dura de 3 a 0 ao Rubro-Negro
O Flamengo foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (2), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista dominou a partida e construiu o placar com gols de Isidro Pitta, Gabriel e Lucas Barbosa.
O Bragantino abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 17 minutos, com Pitta, que marcou por cobertura após assistência de Juninho Capixaba. A equipe manteve a intensidade e ampliou aos 39, com Gabriel, em chute de fora da área. Com maior eficiência nas finalizações e melhor organização coletiva, o time da casa foi para o intervalo com vantagem confortável de 2 a 0.
Na segunda etapa, o cenário se agravou para o Flamengo. Logo no início, o volante Erick Pulgar foi expulso após revisão do VAR, dificultando ainda mais qualquer reação da equipe carioca. Com um jogador a mais, o Bragantino controlou o jogo e marcou o terceiro gol aos 55 minutos, quando Lucas Barbosa aproveitou cobrança de escanteio para fechar o placar.