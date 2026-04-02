Em noite ruim, Flamengo é goleado pelo Bragantino em São Paulo

Clube paulista aplicou derrota dura de 3 a 0 ao Rubro-Negro

02 de abril de 2026 - 23:57
Lucas Barbosa marcou o gol que fechou a goleada do Braga sobre o Fla
O Flamengo foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (2), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista dominou a partida e construiu o placar com gols de Isidro Pitta, Gabriel e Lucas Barbosa.

O Bragantino abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 17 minutos, com Pitta, que marcou por cobertura após assistência de Juninho Capixaba. A equipe manteve a intensidade e ampliou aos 39, com Gabriel, em chute de fora da área. Com maior eficiência nas finalizações e melhor organização coletiva, o time da casa foi para o intervalo com vantagem confortável de 2 a 0.

Na segunda etapa, o cenário se agravou para o Flamengo. Logo no início, o volante Erick Pulgar foi expulso após revisão do VAR, dificultando ainda mais qualquer reação da equipe carioca. Com um jogador a mais, o Bragantino controlou o jogo e marcou o terceiro gol aos 55 minutos, quando Lucas Barbosa aproveitou cobrança de escanteio para fechar o placar.

Além da desvantagem numérica, o Flamengo apresentou dificuldades na criação ofensiva e pouco ameaçou o adversário ao longo da partida. O Bragantino, por sua vez, explorou erros na saída de bola e transições rápidas, chegando a marcar um quarto gol em contra-ataque, posteriormente anulado pelo VAR por toque de mão na origem da jogada.
O resultado encerra uma sequência negativa do Bragantino, que não vencia há seis jogos. Após o apito final, houve ainda um princípio de confusão entre jogadores e membros das comissões técnicas.

