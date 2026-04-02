Allan se pronuncia e pede desculpas após ato obsceno no jogo contra o Fluminense

O volante do Corinthians, Allan, usou as redes sociais para se desculpar após ser expulso por fazer um gesto obsceno no jogo contra o Fluminense. A expulsão se deu depois de fazer um gesto vulgar ao segurar a genitália pouco depois do camisa 29 levar um cartão vermelho por discutir com Lucho Acosta.

"Hoje venho a público para pedir desculpas. Errei. E quando a gente erra, precisamos ter humildade para reconhecer. O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que hoje eu tenho a honra de representar. O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito, e eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa", disse Allan em seu perfil do Instagram.

Leia também:

O que abre e fecha no feriadão? Confira horários de funcionamento em São Gonçalo e Niterói

Jiboia é encontrada dentro de sofá em Arraial do Cabo



"Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários. Sou profissional, sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras. Por isso, mais do que pedir desculpas, quero demonstrar dentro de campo, com trabalho, respeito e dedicação, que esse episódio não define quem eu sou. Vou seguir trabalhando, para conquistar a confiança de todos vocês", encerrou.

Relembre o caso

Os jogadores do Fluminense e do Corinthians disputavam a bola, enquanto Acosta puxava a camisa de Allan, que deu tapas no braço do adversário. Vendo a cena, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda aplicou cartão amarelo para os dois.

A medida do árbitro gerou revolta na comissão técnica do tricolor, e até mesmo um dos membros chegou a ser expulso. Por uma recomendação do árbitro de vídeo, o lance foi analisado novamente, pelos tapas e também pelo gesto obsceno por parte de Allan ainda dentro de campo.

Após rever o lance, a decisão foi alterada e Allan foi expulso.