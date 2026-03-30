Ancelotti vê Seleção no caminho correto e afirma que já tem convocação final definida

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva às vésperas do amistoso contra a Croácia, na manhã desta segunda-feira (30), afirmu que enxerga a canarinho com otimismo para a Copa do Mundo. Ancelotti disse que depois de etapas para conhecer uma gama maior de jogadores brasileiros e qualificação, hoje possui uma escalação para a competição e uma lista final próxima da definitiva.

Ele também fala que apesar dos últimos resultados negativos e a necessidade de melhorar, ideia do que fazer na Copa já está decidida e que só precisa de calma e tranquilidade. De acordo com o treinador, a comissão técnica e a CBF concordam que o trabalho está no caminho correto e no ponto certo.

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"Estamos em um bom ponto nesse caminho, nesse processo vamos estar preparados para os melhores jogos da Copa do Mundo. Precisamos de calma e tranquilidade porque toda a comissão e toda a CBF estão convencidas de que estamos no caminho correto e no ponto correto. Acho que foi um bom trabalho até agora." disse Ancelotti..

Sobre a partida contra a Croácia, o treinador não quis falar sobre as mudanças na escalação, mas disse que Vini Jr e Marquinhos estarão nos 11 iniciais, além de manter o esquema tático. "A escalação de amanhã eu não vou dizer, porque ainda não falei com os jogadores. Vamos fazer mudanças, o sistema não vai mudar. Mais do que quatro atacantes, eu diria: uma equipe que trabalha forte na frente" completou o treinador italiano.

Ancelotti também disse que a ideia inicial para essa Data Fifa, era de testar a equipe titular. Porém, por conta das lesões, não foi possível de seguir o plano. "Tivemos boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final. A ideia não era fazer prova nesses jogos. A ideia era testar a equipe titular. Teremos que buscar outro caminho. Estamos no processo correto. Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado, mas para nós o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo."

O treinador italiano confirmou o defensor de 34 anos na convocação para a Copa | Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

O italiano também confirmou o primeiro jogador na convocação da Copa do Mundo, o zagueiro de 34 anos, Danilo, atualmente no Flamengo. O veterano esteve nas últimas duas edições da competição, mas causa dúvida nos torcedores por não ser titular pela equipe carioca, além de ter jogado apenas duas partidas sob comando de Ancelotti, contra Paraguai e Tunísia.

"Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo." completa o italiano.

Nos treinos da seleção no último domingo, a escalação foi a seguinte : Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.

O confronto contra a Croácia está marcado para as 21h da próxima terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos; a última partida do Brasil antes da lista oficial da Copa.