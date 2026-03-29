Botafogo enfrenta o Athletico PR, em partida adiada do Brasileiro

Botafogo e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo (29), às 19:30, na Arena da Baixada, em jogo adiado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria Alvinegra ainda não definiu quem será o novo técnico do clube, após a demissão de Martín Anselmi, com isso, a equipe será comandada por Rodrigo Bellão, treinador do time sub-20 do Botafogo.

A equipe titular deve ter mudanças para a partida de hoje, já que o time não pode contar com Danilo e Ferraresi, que foram convocados para a Data Fifa, além da lista de atletas no departamento médico que conta com Allan, Newton, Tucu Corrêa e Marçal. Além de Chris e Kaio Pantaleão que sequer estrearam nessa temporada.

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Apesar dos desfalques, o time terá o retorno de Medina a equipe titular, após cumprir suspensão na última rodada. O Botafogo ocupa a 17 posição na tabela com 6 pontos e depende apenas de si para sair da zona de rebaixamento.

O Athletico Paranaense ocupa a sexta colocação e em caso de vitória tem a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. A equipe vem de duas vitórias seguidas em casa e deseja continuar com o bom momento.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Edenilson, Medina e Montoro; Villalba, Matheus Martins e Junior Santos.

Provável escalação do Athletico: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros.