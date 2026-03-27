Mais de 400 atletas em quadra no Circuito Blueman de Vôlei de Praia neste fim de semana em Icaraí

A Praia de Icaraí, no trecho entre as ruas Álvares de Azevedo e Pereira da Silva, vai ser palco de um verdadeiro espetáculo do vôlei de praia. Mais de 400 atletas, entre profissionais e amadores, confirmaram participação na 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia, que acontece neste sábado (28) e domingo (29), a partir das 8h, numa das maiores competições da modalidade no estado do Rio de Janeiro. A entrada para o público é gratuita.

Além dos jogos, a “torcida” terá outras atividades para experimentarem ao longo dos dois dias como área de expositores, praça de alimentação, slackline, atividades interativas, tenda acrobática do Pendurados, Orla Recovery e sorteio de brindes da BlueMan.

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Já a estrutura para os atletas inclui 10 quadras de competição e uma quadra central para os jogos de destaque, que terão locução ao vivo da dupla Maradona e Alex Sapo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destaca a importância do evento.

“É muito importante ver a orla de Niterói ocupada por eventos como esse, que incentivam a prática e aproximam a população do esporte. O Circuito BlueMan já faz parte do nosso calendário e reforça o papel da cidade como referência nos esportes de praia.”

Consolidado no calendário esportivo da cidade, o Circuito BlueMan se firma como um evento que vai além da competição, promovendo uma verdadeira ocupação da orla com atividades esportivas e opções de lazer para toda a população.

“Como atleta da seleção, tive a oportunidade de viajar o mundo e acompanhar diferentes realidades do esporte. Hoje, ao ver o trabalho desenvolvido em Niterói pela Secretaria de Esporte e Lazer, sob o comando do secretário Luiz Carlos Gallo, tenho a convicção de que novos talentos vão surgir. A cidade oferece apoio, estrutura e uma quantidade de eventos que fazem toda a diferença na formação de atletas,” confirma Márcio Gaudie, atleta e um dos organizadores do evento, que também destaca o impacto do esporte na formação de novos talentos.

Além do campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie, também está à frente da organização do Circuito Blueman, o atleta e produtor esportivo Raphael Emilião. Os dois, juntos, vêm impulsionando o crescimento do evento nos últimos anos e, Emilião ressalta o momento especial do circuito.

“Chegar ao número de mais de 400 atletas inscritos nesta edição mostra a força do Circuito e o quanto ele vem crescendo. Nosso compromisso é seguir evoluindo a cada ano, oferecendo estrutura, organização e uma experiência marcante para todos que participam.”

A competição será dividida nas seguintes categorias masculinas e femininas, por idade e nível técnico: Sub-17, Adulto e Master (30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ e 63+). As disputas acontecerão em duplas e quartetos e serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria.

Para o CEO da BlueMan, Michel Tauil, o evento traduz o estilo de vida que a marca representa. “O Circuito BlueMan é mais do que uma competição. Ele conecta esporte, o bem-estar e o lifestyle da praia. Niterói reúne todas essas características em um cenário único o que valoriza ainda mais a proposta do evento.”

O Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia integra o calendário oficial de Niterói e reforça o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte, à inclusão e à ocupação qualificada dos espaços públicos. O evento tem patrocínio da BlueMan, MedSênior e RAW, apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Águas de Niterói, Pão e Etc, Flow Água de Coco e Trilhas da Amazônia, além da parceria com o Instituto FASPAR.

SERVIÇO

Evento: 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia

Data: 28 e 29 de março

Horário: a partir das 8h

Local: Praia de Icaraí (entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva)