Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2635 | Euro R$ 6,0936
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard no Brasil, morre aos 56 anos

Segundo pessoas próximas, ela tratava uma doença autoimune e familiares chegaram a pedir doação de sangue antes do falecimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de março de 2026 - 17:55
Imagem ilustrativa da imagem Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard no Brasil, morre aos 56 anos

A ex-atleta Isabela Nogueira morreu aos 56 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela organização Belas do Bodyboard, modalidade esportiva onde ela teve grande destaque e foi pioneira n Brasil. “É com profundo pesar que noticiamos o falecimento da nossa querida professora Isabela Nogueira. Uma das maiores bodyboarders do mundo, a verdadeira bailarina das ondas”, diz a publicação.

Isabela morreu dois dias após completar aniversário. A causa da morte não foi divulgada. Segundo pessoas próximas, ela tratava uma doença autoimune e familiares chegaram a pedir doação de sangue antes do falecimento. A campanha levou a uma mobilização da comunidade do surfe.

Leia também: 

ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, é premiada pelo Ministério das Cidades

Julgamento de duplo homicídio em Tanguá começa nesta terça em Itaboraí

Nas redes sociais, amigos e atletas prestaram homenagens. “Peço licença para agradecer por tudo que a Bela fez pelo esporte e dizer que ela foi um dos seres humanos mais incríveis que eu tive a honra de conhecer. Sempre com um sorriso aberto, astral altíssimo, surf de primeira linha mundial, humilde, amiga, esposa, irmã e mãezona”, escreveu um perfil. Isabela mantinha núcleos da Escola Belas de Bodyboard na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.  

Imagem ilustrativa da imagem Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard no Brasil, morre aos 56 anos

Nesse esporte, foi campeã brasileira no segundo ano do circuito nacional, em 1989. Ela se consolidou como um dos nomes que ajudaram a abrir espaço para a modalidade no país. E teve papel de destaque no bodyboard brasileiro ao lado da irmã Mariana Nogueira, tricampeã mundial. Elas contribuíram para popularizar o esporte e incentivar outras meninas.

A notícia da morte da ex-atleta gerou intensas manifestações nas redes sociais e nos meios esportivos.  "O bodyboarding brasileiro perde uma peça de seu alicerce, mas a memória de suas manobras e sua dedicação ao esporte permanecem eternizadas na espuma das ondas de São Conrado, Copacabana e de todo o litoral que ela tanto amou", informou a Confederação Brasileira de Bodyboarding, em nota publicada no Instagram.

O Corpo da ex-atleta foi velado entre a manhã e a tarde desta terça-feira (23) na Capela 6 do Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.  

Tags:

bodyboard doenças autoimunes Isabela Nogueira

Matérias Relacionadas