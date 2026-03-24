Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard no Brasil, morre aos 56 anos

A ex-atleta Isabela Nogueira morreu aos 56 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela organização Belas do Bodyboard, modalidade esportiva onde ela teve grande destaque e foi pioneira n Brasil. “É com profundo pesar que noticiamos o falecimento da nossa querida professora Isabela Nogueira. Uma das maiores bodyboarders do mundo, a verdadeira bailarina das ondas”, diz a publicação.

Isabela morreu dois dias após completar aniversário. A causa da morte não foi divulgada. Segundo pessoas próximas, ela tratava uma doença autoimune e familiares chegaram a pedir doação de sangue antes do falecimento. A campanha levou a uma mobilização da comunidade do surfe.

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Nas redes sociais, amigos e atletas prestaram homenagens. “Peço licença para agradecer por tudo que a Bela fez pelo esporte e dizer que ela foi um dos seres humanos mais incríveis que eu tive a honra de conhecer. Sempre com um sorriso aberto, astral altíssimo, surf de primeira linha mundial, humilde, amiga, esposa, irmã e mãezona”, escreveu um perfil. Isabela mantinha núcleos da Escola Belas de Bodyboard na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Nesse esporte, foi campeã brasileira no segundo ano do circuito nacional, em 1989. Ela se consolidou como um dos nomes que ajudaram a abrir espaço para a modalidade no país. E teve papel de destaque no bodyboard brasileiro ao lado da irmã Mariana Nogueira, tricampeã mundial. Elas contribuíram para popularizar o esporte e incentivar outras meninas.

A notícia da morte da ex-atleta gerou intensas manifestações nas redes sociais e nos meios esportivos. "O bodyboarding brasileiro perde uma peça de seu alicerce, mas a memória de suas manobras e sua dedicação ao esporte permanecem eternizadas na espuma das ondas de São Conrado, Copacabana e de todo o litoral que ela tanto amou", informou a Confederação Brasileira de Bodyboarding, em nota publicada no Instagram.

O Corpo da ex-atleta foi velado entre a manhã e a tarde desta terça-feira (23) na Capela 6 do Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.