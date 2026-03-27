Neymar agradece carinho dos torcedores que gritaram seu nome durante derrota do Brasil para a França

O Brasil foi derrotado na tarde da última quinta-feira (26), em duelo contra a França, por 2x1, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Durante a partida e com a atuação abaixo do esperado, torcedores presentes gritaram o nome de Neymar, atacante do Santos.

O craque não é convocado para defender a seleção desde 2023. Após o jogo, o camisa 10 do Peixe repercutiu a manifestação dos fãs e se disse grato pelo carinho. Ao final do treino da equipe paulista nesta sexta (27), Neymar declarou estar feliz e ainda vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo.

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Técnico do time canarinho, Carlo Ancelotti "ignorou" o apelo dos brasileiros e, quando perguntado se a presença do camisa 10 poderia fazer diferença para sua equipe, optou por valorizar os jogadores que estiveram em campo no revés nos Estados Unidos: "Agora temos que falar dos jogadores que estavam aqui, jogaram e deram tudo em campo. (Eles) deram a cara, trabalharam muito e estou satisfeito. Vamos preparar o próximo jogo contra a Croácia", frisou Ancelotti.

A seleção brasileira agora encara a Croácia, também em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no dia 31, às 21h (horário de Brasília), no no Camping World Stadium, em Orlando. Será o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo, dia 18 de maio.