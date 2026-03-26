Com um a menos, França derrota o Brasil por 2 a 1, em amistoso realizado nos EUA

A seleção da França venceu a partida pr 2 a 1, mesmo jogando com um a menos, a partir do início do segundo tempo, por causa da expulsão de Upamecano - Foto: Divulgação/Fifa

A seleção da França venceu a partida pr 2 a 1, mesmo jogando com um a menos, a partir do início do segundo tempo, por causa da expulsão de Upamecano - Foto: Divulgação/Fifa

A parte final da preparação da seleção brasileira masculina para a Copa de 2026, a partir de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá, não começou bem. O escrete canarinho foi derrotado por 2 a 1, mesmo jogando com um a mais por quase toda segunda etapa, por causa da expulsão de um atleta francês. O jogo foi realizado nessa quinta-feira, no Gilette Staduim, na cidade de Boston, no Estado americano de Massachusetts.

Foi o primeiro dos dois amistosos desta Data Fifa de março. Mbappé abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com o companheiro Dembélé se aproveitando do erro de passe brasileiro, e Ekitiké ampliou aos 19 do segundo tempo. Bremer, com a defesa modificada para a partida, até diminuiu o placar aos 32, em lance construído com Danilo, Casemiro e Luiz Henrique após cobrança de falta, mas sem conseguir mudar o resultado.

Primeiro tempo

Brasil e França fizeram um primeiro tempo acelerado e com chances para ambos os lados, mas poucas efetivamente no alvo. Das cinco do Brasil, por exemplo, nenhuma acertou a direção do gol. Com a defesa modificada, a Seleção inaugurou as chances com chutes de Raphinha aos 4 e 11 minutos, e chegou ao ataque principalmente com Vini Jr e Martinelli, mas pecou nas decisões no último terço.

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A França, por sua vez, investiu pela direita trabalhando a bola na direção de Mbappé e com boas investidas de Dembélé. Não à toa, aos 31, a dupla deu resultado: no erro de passe do Brasil, Dembélé lançou o camisa 10, e Mbappé finalizou de cobertura contra Ederson para fazer 1 a 0. Ele quase marca de novo aos 36, mas mandou rasteiro para fora.

Atrás no placar, o Brasil ainda acumulou tentativas. Arriscou com Matheus Cunha aos 34 e 39, Casemiro aos 37 e 40, e Martinelli aos 43, mas todas para fora e sem mudar o resultado.

Segundo tempo

A entrada de Luiz Henrique no intervalo melhorou a postura ofensiva do Brasil, que passou a ter pressão por ambos os lados, chegando bem aos 4 minutos, com chute defendido pelo goleiro Maignan. Pouco depois, aos 9, Upamecano, zagueiro da França, fez falta em Wesley e terminou expulso após revisão do VAR. Só que se a expectativa era por mais volume brasileiro, isso não se concretizou.

A França fez mudanças para ajustar a postura defensiva com a expulsão e aos 19 conseguiu puxar o contra-ataque contra cinco marcadores do Brasil, Olise achou espaço espaço no meio e serviu Ekitiké para fazer 2 a 0. Ancelotti no meio do 2º tempo fez trocas no meio e na defesa, colocando Ibañez e Danilo em campo, e aos 32 a mudança surtiu efeito prático: Danilo cobrou a falta na área, Casemiro evitou a saída pela linha de fundo e Luiz Henrique arrumou para Bremer empurrar nas redes, fazendo 2 a 1. Diminuiu o placar, mas esteve longe de empolgar.

Bremer diminuiu na segunda etapa | Foto: Divulgação/Fifa

Vini Jr, João Pedro e Luiz Henrique insistiram contra a marcação e foram frequentemente parados por Konaté. Bremer teve chance aos 45, com lançamento de Luiz Henrique, mas desviou para fora. E na reta final, aos 51, um belo passe de Bremer passou raspando por Igor Thiago e Vini Jr na área sem que nenhum deles conseguisse finalizar. Os sete minutos de acréscimos foram insuficientes para buscar outro resultado.

Próximo jogo - O Brasil enfrenta a Croácia em novo amistoso, o último desta Data Fifa de março, às 21h da terça-feira, em Cleveland, nos Estados Unidos.

