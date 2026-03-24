Ancelotti encara sequência de lesionados no Brasil e liga alerta para Copa do Mundo

A seleção brasileira enfrenta problemas com lesões no setor defensivo às vésperas da convocação para a Copa do Mundo. O treinador Carlo Ancelotti tem dez das 12 vagas praticamente definitas para o Mundial. Porém, cortes recentes e constantes problemas físicas podem aumentar o número de incertezas até a lista final.

O comandante italiano se acostumou a trocar peças a força desde que virou treinador do Brasil, em junho de 2025. Dos 13 cortes feitos até então, dez foram no setor de defesa da seleção. Essa rotina acaba acirrando a concorrência, mas também gera apreensão e preocupação no planejamento.

O temor aumenta quando o recorte é de todo o ciclo para a Copa de 2026. Dos 50 jogadores cortados após convocação nesses pouco mais de três anos, 34 foram do setor defensivo, que conta ainda com os recordistas Ederson (5), Alisson, Gabriel Magalhães e Vanderson (3).

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A Data Fifa atual seria para experimentos de olho nas duas vagas restantes entre os zagueiros. Ibañez, Léo Pereira e Bremer chegam para serem observados em um setor onde Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo e Éder Militão contam com indicativos de serem os escolhidos de Ancelotti. Os problemas médicos, no entanto, ampliam este radar.

O Brasil se prepara para os amistosos mais difíceis desde a chegada de Carlo Ancelotti: primeiro, a seleção encara a França, na quinta (26), às 17h (horário de Brasília), em Boston. Em seguida, o desafio é a Croácia, dia 31, no mesmo horário, em Orlando.