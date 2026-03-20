Vanderlei Luxemburgo é internado com infecção pulmonar no Tocantins

O treinador foi internado na madrugada desta sexta-feira (20) - Foto: Reprodução/Instagram/@luxaoficial

O treinador foi internado na madrugada desta sexta-feira (20) - Foto: Reprodução/Instagram/@luxaoficial

O treinador Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma suspeita de infecção pulmonar, que posteriormente foi confirmada, no Hospital Santa Thereza, no Tocantins, na madrugada desta sexta-feira (20).

Segundo a equipe de Luxemburgo, o quadro é estável e não existe motivo para preocupação. O boletim médico afirma que o treinador está com quadro de respiração e de pressão estáveis.

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Segue a nota completa da assessoria do treinador' :

"O Professor, encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, está aproveitando para colocar tudo em dia".

O treinador anunciou a pré candidatura ao senado na última quinta-feira (19).