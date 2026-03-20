Botafogo tenta a contratação de Anthony, zagueiro do Goiás

Vivendo um momento conturbado, o Botafogo busca reforçar seu elenco. O clube carioca está de olho no zagueiro Anthony, do Goiás. O atleta tem apenas 20 anos e chegaria ao Alvinegro sem custos.

Anthony possui vínculo com o Esmeraldino até o final deste ano. Portanto, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube no meio do ano, quando estiver a seis meses do fim de seu contrato. O Botafogo quer o jogador já nesta janela, que se encerra em 27 de março.

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A estratégia do Botafogo é não arcar com os custos da contratação de Anthony, mas o Goiás manteria parte dos direitos econômicos do jogador e lucraria com uma eventual revenda. O Goiás ainda não deu um sinal positivo ao Alvinegro.

O defensor é uma revelação da equipe goiana, tem 1,92m de altura e é canhoto. Ele ainda não atuou pelo Goiás nesta temporada e atuou em sete partidas na Série B do último ano. Anthony foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20 em 2025.