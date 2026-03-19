Flamengo e Fluminense conhecem grupos da Libertadores 2026

A Conmebol sorteou, nesta quinta-feira (19), os grupos da Copa Libertadores da América 2026, definindo o caminho dos clubes na fase inicial da principal competição do continente.

Representantes do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense conheceram seus adversários na busca por mais um título sul-americano. O Rubro-Negro chega como atual campeão, após conquistar a edição de 2025, o que garantiu ao clube uma vaga como cabeça de chave no sorteio .

Pelo regulamento, o Flamengo foi automaticamente alocado no Grupo A, na condição de cabeça de chave. Já o Fluminense também integrou o pote principal e foi sorteado como líder do Grupo C, seguindo o ranking da Conmebol.

No Grupo A, o Flamengo terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, o Cusco, do Peru, que manda seus jogos em altitude, e o Independiente Medellín, da Colômbia.

Já o Fluminense caiu no Grupo C e enfrentará o Bolívar, da Bolívia, adversário conhecido pela altitude de La Paz, além do Deportivo La Guaira, da Venezuela, e do Independiente Rivadavia, da Argentina.

A fase de grupos da Libertadores será disputada em jogos de ida e volta, com os dois primeiros colocados de cada chave avançando às oitavas de final. A competição tem início previsto para abril e se estende até novembro, quando será disputada a final em jogo único.

Veja todos os grupos na imagem abaixo: