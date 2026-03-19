Niterói recebe torneio internacional de vôlei de praia em Icaraí

Areia Games vai reunir ídolos históricos e estrelas atuais nos dias 21 e 22 de março, na Praia de Icaraí - Foto: Layla Mussi

Areia Games vai reunir ídolos históricos e estrelas atuais nos dias 21 e 22 de março, na Praia de Icaraí - Foto: Layla Mussi

Niterói será palco de um encontro entre gerações do vôlei de praia mundial neste fim de semana. O Areia Games, apresentado nesta quinta-feira (19), reúne ídolos históricos e estrelas atuais nos dias 21 e 22 de março, na Praia de Icaraí.

O evento reunirá algumas das principais duplas do circuito mundial em um confronto entre Time Brasil e Time Mundo, além de promover um encontro simbólico entre passado e presente da modalidade. Estão confirmadas as presenças das primeiras campeãs olímpicas do país, Sandra Pires e Jackie Silva, e das atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia.

Ao todo, o Areia Games contará com 14 partidas, entre jogos classificatórios, confrontos especiais e disputas por medalhas. A abertura, no sábado (21), será marcada pelo chamado “Jogo de Ouro”, em que Sandra atuará ao lado de Duda, enquanto Jackie formará dupla com Ana Patrícia.

O diretor-geral do projeto e sócio do SportLab, Luiz Paulo Moura | Foto: Layla Mussi

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Durante a coletiva, o diretor-geral do projeto e sócio do SportLab, Luiz Paulo Moura, destacou que o torneio nasce com o objetivo de ir além da competição esportiva. “Mais do que um evento, nosso objetivo com o Areia Games é criar uma plataforma dedicada à comunidade de fãs e praticantes dos esportes de areia, e ao lifestyle que envolve esse território”, afirmou.

Luiz também lembrou a inspiração em um dos formatos mais marcantes da modalidade no país, o Rei e Rainha da Praia, e ressaltou o processo coletivo de construção do projeto. “Esse é um projeto que não sairia se a gente realmente não tivesse a colaboração de várias pessoas. A gente estudou e inventou esse projeto junto com amigos, olhando também para essa memória do Rei e Rainha da Praia”, disse.

Ele ainda destacou o potencial de alcance do evento, que terá transmissão pelo SporTV, TV Globo e VBTV, plataforma oficial da Federação Internacional de Vôlei. “É muito bacana a gente levar o nosso esporte para o mundo, levar Niterói para o mundo, levar o Brasil para o mundo”, completou.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, também esteve presente | Foto: Layla Mussi

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, também participou da coletiva e enfatizou o peso simbólico de o torneio acontecer em março, mês marcado pelas discussões sobre o protagonismo feminino. “É um evento extremamente significativo, um evento feminino, dentro desse mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher”, afirmou.

Isabel destacou ainda a importância do investimento contínuo no esporte feminino e o simbolismo do encontro entre gerações. “São 30 anos de história no mês da mulher, onde a gente precisa cada vez mais investir no esporte feminino”, disse. “Quando a gente olha para a Jackie, para a Sandra, faz um filme de tudo que já foi vivido no vôlei de praia. E quando a gente vê Duda e Ana Patrícia, vê essa continuidade, essa força e essa representatividade”, acrescentou.

Sandra Pires e Jackie Silva primeiras campeãs olímpicas serão homenageadas | Foto: Layla Mussi

O encontro entre gerações foi um dos pontos altos da coletiva. Emocionada, Sandra Pires destacou o significado de voltar à quadra em uma partida de exibição e a importância de celebrar essa trajetória. “Esse evento está sendo muito importante para a gente poder celebrar o que a gente viveu. A gente sabe que muita coisa aconteceu e é muito feliz poder encontrar a Jackie com saúde e reviver vários momentos, porque isso é muito importante para a história do nosso país”, declarou.

Sandra também relembrou a emoção de acompanhar o ouro olímpico de Duda e Ana Patrícia em Paris, ressaltando a continuidade do legado iniciado em Atlanta 1996. “A gente esperou muitos anos por essa outra medalha de ouro e foi muito emocionante ver o Brasil novamente no topo. Agora é muito especial estar aqui com essa nova geração e ver essa renovação do vôlei de praia”, disse.

Jackie Silva reforçou a relação do vôlei de praia com o estilo de vida e o contato com a natureza. “O vôlei de praia tem uma coisa diferente. Toda vez que o atleta não encontra esse lugar, ele perde a essência. O mais incrível desse esporte é conseguir misturar a vida profissional com a vida pessoal”, afirmou.

Para ela, esse equilíbrio é essencial para a longevidade na carreira. “A gente não pode esquecer da nossa vida. Você vai, cumpre seu compromisso, e depois precisa voltar para o seu lugar de paz, onde vai se encontrar de novo e pegar energia para seguir”, pontuou.



Ana Patrícia falou sobre a expectativa pelo torneio | Foto: Layla Mussi

As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia destacaram o nível técnico da competição e a importância do torneio neste início de temporada. “Sempre é uma grande oportunidade jogar contra todos esses times que estão aqui. Ter a oportunidade, no início da temporada, de enfrentar equipes tão bem ranqueadas é maravilhoso para o nosso trabalho”, afirmou Ana Patrícia.

Sobre o formato da disputa, a atleta ressaltou o caráter inovador do evento. “A gente está muito feliz. É um formato bastante diferente do que a gente está acostumada, mas eu acho que fica muito bacana. O brasileiro gosta desse improviso, então tenho certeza de que vai ser um grande espetáculo”, completou.

Duda falou sobre o momento pessoal e o processo de recuperação emocional. “O ano passado foi muito desafiador mentalmente. Ainda estou no processo, me cuidando com psiquiatra, psicólogo e com toda a comissão, mas fico feliz em estar sorrindo novamente. Estou feliz, estou bem e vivendo um dia após o outro”, disse.

Ela também destacou a importância de dividir o evento com nomes históricos da modalidade. “É uma honra poder estar junto dessas mulheres tão especiais. É fantástico ver esse esporte ganhando visibilidade mais uma vez e poder viver essa troca com atletas que marcaram a nossa história”, afirmou.

Duda falou sobre o momento pessoal e o processo de recuperação emocional após um período difícil | Foto: Layla Mussi

Um dos diferenciais do Areia Games será o formato das disputas no domingo (22), com sistema de rodízio de duplas. Nesse modelo, as três duplas de cada equipe participam da mesma partida e se revezam ao longo do jogo: sempre que um time perde o ponto, a dupla é substituída pela formação seguinte. A dinâmica torna o jogo mais dinâmico e exige rápida adaptação das atletas.

Do lado internacional, a canadense Melissa Humana-Paredes destacou a satisfação de competir em Niterói e enfrentar um ambiente de alto nível técnico. Segundo ela, torneios como o Areia Games são fundamentais para a evolução das atletas. Já sua parceira, Brandie Wilkerson, ressaltou a importância do início de temporada para ganhar ritmo e testar o desempenho em um formato diferente.

A dupla canadense chega com peso no cenário internacional: Melissa é campeã mundial e medalhista olímpica, enquanto Brandie se destaca como uma das jogadoras mais consistentes do circuito. Juntas, são as atuais vice-campeãs olímpicas.

Melissa e Brandie atuais vice-campeãs olímpicas | Foto: Layla Mussi

O Time Mundo também contará com as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, presença constante em competições de elite, além das alemãs Müller e Tillmann, representantes da nova geração europeia.

Pelo lado brasileiro, além de Duda e Ana Patrícia, o torneio terá Carol Solberg e Rebecca, que encerraram 2025 na liderança do ranking mundial, e a jovem dupla Thâmela e Victória, uma das mais promissoras do país e já consolidada entre as principais do circuito.

O Time Mundo contará com as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, além das alemãs Müller e Tillmann | Foto: Layla Mussi