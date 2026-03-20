Magé será palco de maior evento de MMA na América Latina

O município de Magé será palco, neste sábado (21), de um dos maiores eventos de artes marciais mistas (MMA) do continente, o Jungle Fight, que chega à sua 147ª edição. Com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h, a competição coloca a cidade em foco no cenário esportivo nacional. As lutas irão acontecer no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande.

A principal luta da noite será a disputa do cinturão peso-pena, entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. Anderson chega ao combate em grande fase com oito vitórias em treze lutas, sendo metade delas por via rápida. Do outro lado, Alan Adler mantém um retrospecto invicto, com seis vitórias em seis combates, quatro delas também encerradas antes do tempo regulamentar.

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Além das lutas, a edição 147ª reforça o compromisso do Jungle Fight com causas sociais. Ao longo dos anos, o evento tem levantado bandeiras importantes, como o combate ao desmatamento da Amazônia, às drogas, à pedofilia e, desta vez, aos maus-tratos aos animais.

A programação do evento conta com 20 lutadores do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o protagonismo local e o incentivo ao desenvolvimento do MMA fluminense, em uma iniciativa que dialoga diretamente com o apoio da Loterj ao esporte no estado.