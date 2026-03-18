Vasco e Fluminense realizam clássico da rodada pelo Brasileirão

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, em clássico válido pela sétima rodada do Brasileirão. O Vasco, mandante da partida, respirou no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento com a chegada de Renato Gaúcho. São dois jogos sob o comando do novo treinador, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras, e o empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro. A mudança de técnico rapidamente conseguiu mudar o clima no ambiente do Cruzmaltino, que ocupa a 15ª posição, com cinco pontos e busca um resultado positivo no clássico para seguir a escalada na tabela.

Já o Fluminense reencontrou o caminho das vitórias após perder a final do estadual e deseja se manter no topo da tabela. O tricolor ocupa a terceira colocação com 13 pontos conquistados e vem de duas vitórias seguidas, contra Remo e Athletico-PR.

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O duelo contra o Vasco marca também o reencontro de Renato Gaúcho com o ex-clube. Renato era técnico do Fluminense e comandou o time na histórica campanha que levou a equipe até as semifinais da Copa do Mundo de Clubes em 2025, mas após ser eliminado na Sul-Americana o treinador optou por deixar o cargo, sendo substituído por Zubeldía.

Para a partida, o técnico Cruzmaltino terá o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto pelo lado tricolor, o time terá as voltas do zagueiro Jemmes e o lateral Renê na equipe titular.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.