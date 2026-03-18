Pressionado, Botafogo vai ao Allianz para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira (18), no Allianz Parque, às 19h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O desempenho da equipe e o resultado do jogo é fundamental para a continuidade do técnico Martín Anselmi à frente do Alvinegro.

O Botafogo vive um momento complicado na temporada tanto dentro como fora de campo. Em meio a polêmicas envolvendo o dono da Saf, John Textor, a possibilidade de um novo transfer ban imposto pela Fifa e outras dificuldades financeiras, o clube também não tem conseguido render em campo.

Após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, o Alvinegro perdeu em casa para o Flamengo, pelo placar de 3 a 0, o que gerou protestos da torcida direcionados a equipe e o empresário norte-americano.

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Durante a semana foi noticiado por diversos canais esportivos que, se dependesse de John Textor, o técnico Martín Anselmi, teria sido demitido após a derrota no clássico, mas integrantes de departamento de futebol do clube seguem acreditando que o trabalho do treinador argentino pode melhorar, principalmente após a chegada de reforços.

A partida de hoje também marca alguns reencontros. Danilo que foi revelado pelo 'verdão' e Arthur Cabral, que teve uma breve passagem pela equipe paulista, enfrentam o Palmeiras pela primeira vez vestindo a camisa do Botafogo. Do outro lado, Marlon Freitas, capitão das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, terá seu primeiro reencontro com o Alvinegro, após trocar de equipe.

O Botafogo é o atual 17ª colocado do Brasileirão com apenas três pontos conquistados, enquanto o Palmeiras está na segunda colocação com 13 pontos.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Villalba (Artur), Matheus Martins (Tucu Correa) e Arthur Cabral.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Mauricio; Arias, Flaco López e Vitor Roque (Sosa).