Projeto Transformar leva aula de jiu-jítsu ao CRAS Ampliação e amplia acesso ao esporte em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), segue ampliando as opções esportivas oferecidas à população com o Projeto Transformar. O CRAS Ampliação, que funciona na Estação Cidadania, em Nova Cidade, recebe mais uma atividade do projeto: aulas de jiu-jítsu, que já contam com a participação ativa da comunidade.

Com o objetivo de promover inclusão social, qualidade de vida e incentivar a prática esportiva, o Projeto Transformar já atende mais de 2 mil alunos em diferentes regiões do município. A iniciativa oferece gratuitamente modalidades como futsal, futebol, taekwondo, funcional, ginástica, capoterapia, dança, ballet, entre outras, consolidando-se como uma das maiores ações de esporte comunitário da Região Metropolitana.

As aulas de jiu-jítsu são ministradas pelo professor Marcio Vinícius e acontecem às terças e quintas-feiras, nos horários de 14h30 às 16h30 e de 19h30 às 22h, na Estação Cidadania. Atualmente, cerca de 70 alunos participam da atividade, que ainda conta com vagas disponíveis para novos interessados.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância do projeto para o município.

“Estamos muito felizes em ver o crescimento do Projeto Transformar e o impacto positivo que ele tem gerado na vida das pessoas. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, disciplina e transformação social. Nosso objetivo é continuar ampliando essas oportunidades e alcançando cada vez mais moradores de Itaboraí”, afirmou a secretária.

As aulas de jiu jitsu, através do Projeto Transformar, garantem mais chances de um futuro feliz para crianças e jovens da cidade. Maria Alice, de 15 anos, expressou gratidão pela iniciativa da Prefeitura de Itaboraí.

“O Jiu Jitsu é muito importante e nos ensina a ter disciplina e bom comportamento dentro e fora do tatame e responsabilidade. Esse esporte mudou muita coisa na minha vida. Somos muito gratos por esse projeto, que nos oferece apoio e um local para treinarmos”, disse a lutadora.

A Prefeitura reforça que os interessados em participar das atividades podem procurar os pólos do projeto para realizar a inscrição e garantir uma vaga.

Serviço

Dias: Terças e quintas-feiras

Horários: 14h30 às 16h30 - 19h30 às 22h,

Local: CRAS Ampliação – Rua Hilda Araújo, Nova Cidade

Inscrições gratuitas