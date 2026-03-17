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Cria de São Gonçalo, Vini Jr. marca duas vezes e Real Madrid avança na Champions League

Depois de perder um pênalti na primeira partida, atacante brasileiro se reencontra com os gols e decide para o Madrid

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de março de 2026 - 19:37
Vini Jr. marcou duas vezes e deu a vitória ao time de Madrid
Vini Jr. marcou duas vezes e deu a vitória ao time de Madrid -

O Real Madrid venceu o Manchester City por 2 a 1, na Inglaterra, nesta terça-feira (17), e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. No primeiro jogo, vitória merengue por 3 a 0.

O grande destaque da partida foi o brasileiro Vinícius Júnior, que marcou os dois gols da equipe espanhola e decidiu o confronto. Em mais uma noite de Champions, o atacante chamou a responsabilidade e foi fundamental para a classificação do time merengue.

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Cria de São Gonçalo, Vini Jr. brilhou marcando o primeiro gol aos 22 minutos, de pênalti, e o segundo no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, colocando o time de Madrid na frente.

Atacante brasileiro foi o grande nome do confronto com dois gols na partida decisiva e um pênalti perdido no primeiro jogo
Atacante brasileiro foi o grande nome do confronto com dois gols na partida decisiva e um pênalti perdido no primeiro jogo |  Foto: Antonio Villalba e Pedro Castillo/Real Madrid/Site Oficial

Mesmo jogando em casa, o City tentou pressionar, mas o Real Madrid soube segurar o resultado e confirmou a vaga entre os oito melhores da competição.

Com a vitória, o time espanhol avança às quartas de final e reforça sua força na Champions, competição em que é o maior vencedor, com 15 títulos.

Tags:

Liga dos Campeões Manchester City Real Madrid vinicius júnior

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