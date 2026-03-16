Ancelotti convoca seleção brasileira com novidades para encarar europeus

Foi divulgada a lista de convocados para os últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (16). Os jogos serão contra a França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31), em Boston e Orlando, nos Estados Unidos.

Destaque das convocações estão para as novidades da convocação de Léo Pereira (Flamengo), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth). Além da volta de algumas figuras já conhecidas do torcedor canarinho, como Bremer (Juventus), Fabinho (Al Ittihad), Endrick (Lyon) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

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A lista completa da convocação de Carlo Ancelotti ficou assim:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).

O treinador italiano comentou durante a convocação que optou por novos nomes durante a convocação devido a lesões que peças de confiança tiveram durante as últimas semanas, como Militão, Rodrygo e Bruno Guimarães. "A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%" disse o italiano.

Ancelotti também respondeu o porquê de escolher tantas novidades na última lista pré Copa: "Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se ocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter, em todos os jogadores novos é isso que vamos ver. Estamos avaliando todos. Também jogadores que merecem estar, porque estão atuando bem no seu campeonato, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez e também Bremer." completa o treinador.

A seleção brasileira está com o calendário cheio nesse primeiro semestre, com olhos no hexa. Na próxima segunda-feira (23), os convocados se apresentam em Orlando para a preparação contra a França no dia 26, em Boston; depois para o confronto contra a Croácia em Orlando, no dia 31.

Em maio, no dia 11, é o prazo final para a inscrição dos nomes da Copa e a convocação final acontece na semana seguinte, 18. Dia 25 começa a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, e dia 31 acontece o primeiro amistoso dos nomes escolhidos, contra o Panamá, no Maracanã.

Em 1º de junho, a seleção viaja aos EUA, e no dia 6, enfrenta o Egito em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo acontece no dia 13, contra o Marrocos.