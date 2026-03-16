Botafogo anuncia contratação do lateral Caio Roque para reforçar elenco

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (16) a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 24 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O jogador chega por empréstimo da Portuguesa até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Caio Roque ganhou destaque recentemente atuando pela Portuguesa, onde participou do Campeonato Paulista antes de chamar a atenção da diretoria alvinegra. O defensor desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, realizou exames médicos e assinou contrato com o clube no centro de treinamento do Botafogo.

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A chegada do lateral amplia as opções do elenco para o setor esquerdo da defesa. Atualmente, o titular da posição é Alex Telles, enquanto o experiente Marçal enfrenta problemas físicos desde o início da temporada, o que levou o clube a buscar uma nova alternativa no mercado.

Segundo informações, o Botafogo garantiu uma cláusula que permite a compra definitiva do jogador ao final do período de empréstimo. A diretoria avaliava o reforço como prioridade para fortalecer o sistema defensivo e dar mais profundidade ao elenco durante as competições do ano.

Com o nome já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Caio Roque está à disposição da comissão técnica para as próximas partidas do Botafogo na temporada.

FICHA TÉCNICA

Nome: Caio Alves Roque Gomes

Idade: 24

Nascimento: 09/01/2002

CLUBES

2019 - Flamengo (base)

2020 - Lommel SK (BEL)

2023 - Bahia

2024 - Londrina

2025 - Volta Redonda

2026 - Portuguesa