Fluminense, com pouco descanso, se prepara para próxima rodada do Brasileirão
Tricolor jogou na última quinta (12) e já tem novo duelo no domingo (15), contra o Furacão, no RJ
Após vencer o Remo, por 2x0, no meio de semana pelo Brasileirão, o Fluminense não tem muito tempo para comemorar e já foca na próxima rodada da competição.
O Tricolor encara o Athletico-PR, no domingo (15), no Maracanã. O técnico Luis Zubeldía fez o primeiro treino preparatório na última sexta (13). A atividade foi voltada para recuperação física dos atletas que começaram o duelo no Mangueirão.
A tendência é manter a base do time que vem jogando, inclusive, repetindo a dose que deu certo com Lucho Acosta e Savarino juntos no setor ofensivo. Mas, se houver algum indício de desgaste após avaliações, alguns titulares podem receber descanso.
Com os três pontos conquistados em Belém, o Fluminense voltou a vencer depois de três jogos e chegou à terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. São 10 pontos conquistado, três atrás do líder São Paulo, que tem 13.